В Словакии Верховный суд ужесточил наказание убийце журналиста Яна Куцяка и его невесты. Преступление, совершенное в 2018 году, спровоцировало акции протеста по всей стране и правительственный кризис.

Бывший военнослужащий Мирослав Марчек, признавшийся в убийстве, должен будет провести в тюрьме не 23, а 25 лет. Это, как уточняет словацкий телеканал «ТА3», максимально возможный срок, не считая пожизненного. При этом преступник указал на то, что выполнял заказ бизнесмена Мариана Кочнера, однако в сентябре суд оправдал предпринимателя из-за отсутствия доказательств. Помимо Марчека реальный срок — 15 лет лишения свободы — получил Золтан Андруско. Следствие назвало его посредником при найме киллера.

Ян Куцяк и Мартина Кушнирова были застрелены у себя дома под Братиславой. К тому времени журналист расследовал связь окружения премьер-министра страны с итальянской мафией. Убийство и посмертная публикация материала вызвали уличные волнения. На этом фоне глава правительства, а также руководитель МВД и Минкульта ушли в отставку.

Сообщалось, что за год до убийства журналист жаловался на слежку и угрозы, однако власти не предприняли в связи с этим никаких мер.