Великобритания первой в мире одобрила массовое использование вакцины от коронавируса. Американская компания Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Вакцинация начнется на следующей неделе. Первыми вакцину получат врачи и те, кто проживает в домах престарелых. Власти рассчитывают, что к апрелю большая часть населения будет вакцинирована.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в Великобритании умерли более 59 тысяч человек. Это самый высокий показатель в Европе. Количество инфицированных превышает полтора миллиона.