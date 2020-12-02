В Азербайджане официально учредили День победы в карабахском конфликте. Его приурочили к подписанию соглашения об окончании боевых действий.

10 ноября каждый год в Азербайджане собираются торжественно отмечать окончание военных действий, которые продолжались в течение сорока четырёх дней. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте президента страны. Там же указано, что этой осенью Баку удалось взять под свой контроль около трёхсот поселений, включая города Джебраил, Губалды и Шушу, а также целый ряд стратегических высот в регионе. Именно десятое число выбрали, поскольку в этот день Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о прекращении огня, которое в Баку неоднократно называли победным.

В свою очередь дату начала боевых действий — 27-ое сентября, в республике будут отмечать как день памяти погибших в карабахской войне. При этом, общее число жертв азербайджанские власти так и не объявили.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что всего в результате этого конфликта погибли в районе восьми тысяч человек.

Тем временем в Армении не прекращаются протестные акции из-за подписания этого соглашения. Так, в эту субботу оппозиция планирует провести большой митинг с требованием отставки премьер-министра.