Фрагмент пешеходного моста рухнул на железнодорожные пути у подмосковных Химок. Как сообщает РИА, задерживаются Сапсан и восемь электричек. О пострадавших информации нет.
2020-12-02T14:32:08+03:00
2020-12-02T14:32:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 02 декабря 2020
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Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…