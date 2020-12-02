Верховный суд Словакии ужесточил приговор Мирославу Марчеку, осужденному за убийство журналиста Яна Куцяка. Срок заключения повышен до максимально возможного – до 25 лет при содержании в условиях особо строгого режима. Ранее суд приговорил Марчека к 23 годам.
Журналист занимался расследованиями. В частности, он рассказал о коррупции во властных структурах – контактах двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафией.
Верховный суд Словакии ужесточил приговор Мирославу Марчеку, осужденному за убийство журналиста Яна Куцяка
Верховный суд Словакии ужесточил приговор Мирославу Марчеку, осужденному за убийство журналиста Яна Куцяка. Срок заключения повышен до максимально возможного – до 25 лет при содержании в условиях особо строгого режима. Ранее суд приговорил Марчека к 23 годам.