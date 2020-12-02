Верховный суд Словакии ужесточил приговор Мирославу Марчеку, осужденному за убийство журналиста Яна Куцяка. Срок заключения повышен до максимально возможного – до 25 лет при содержании в условиях особо строгого режима. Ранее суд приговорил Марчека к 23 годам.

Журналист занимался расследованиями. В частности, он рассказал о коррупции во властных структурах – контактах двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафией.