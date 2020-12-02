Для обхода санкций в отношении -подрядчиков в строительстве Северного потока-2 в Германии будет создан фонд

Для обхода американских санкций в отношении компаний-подрядчиков в строительстве газопровода Северный поток-2 в Германии будет создан специальный фонд, — пишет газета Бильд.

Власти федеральной земли Макленбург-Передняя Померания создадут фонд по защите климата, деятельность которого позволит обойти санкции США против трубопровода. Фонд определит приостановленный проект как «важный строительный блок для защиты окружающей среды» в этом регионе Федеративной Республики Германия. Однако главной его целью станет завершение строительства так называемой «путинской трубы», отмечает автор издания. Для этого будет создана отдельная коммерческая структура, и компании, находящиеся под угрозой американских санкций, смогут их обойти, предоставляя свои услуги фонду и этому предприятию, а не непосредственно российской стороне, представляющей Северный поток.

Ранее, напоминает Бильд, глава Госдепа США Майк Помпео квалифицировал проект как подпадающий под закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Остановка строительства была связана с тем, что в декабре прошлого года швейцарская компания Allseas из-за ограничительных мер, предпринятых Вашингтоном, вышла из проекта.

К настоящему времени Северный поток-2 построен на 93 процента.