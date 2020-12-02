Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено более 25.300 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем накануне. При этом вновь максимальный показатель летальных исходов. Скончались 589 человек с подтвержденным COVID-19 . Среди жертв пандемии — народный артист Российской Федерации, театральный педагог Борис Плотников. Он скончался на 72-м году жизни. Коронавирус подтвержден у главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Он написал в Твиттере, что ушел в изоляцию и что чувствует себя «сносно».

Сложная ситуация сохраняется в Санкт-Петербурге. Смольный готовит новые ограничения для бизнеса.

Петербургские власти ограничат работу общепита и развлекательных учреждений. Таким образом Смольный снизит привлекательность города для туристов, которые ежегодно приезжают в Северную столицу на новогодние праздники. По сообщению источника «Эха», в городской администрации, постановление о новых ограничениях включает запрет на работу ресторанов с 30 декабря по второе и, возможно, третье января. В другие дни праздников заведения смогут принимать посетителей лишь до 18 или даже до 16 часов. В городе введут новые ограничительные меры для публичных мероприятий, а детские спектакли запретят. Музеи в долгие выходные могут также закрыть или существенно сократить количество посетителей. В то же время в постановлении пока не идёт речь о новых ограничениях для общественного транспорта. Ранее чиновники сообщили, что в новогоднюю ночь не будет работать метро, хотя в ночь на рождество подземка продолжит действовать.

Губернатор может подписать постановление о новых ограничениях в ближайшее время.