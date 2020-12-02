Верховный суд России разрешил магазинам не обслуживать посетителей без масок. Противники такой меры считают, что она противоречит закону о защите прав потребителей и Гражданскому кодексу.

Российские граждане должны выполнять требования закона о защите населения от чрезвычайно ситуации, а также закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии, постановили в Верховном суде. Оба они, как следует из решения инстанции, составляют тот исключительный случай, когда предприниматель имеет право оказывать предпочтение одному лицу перед другим. Ранее в суд с иском обратился Смоленский центр права и социологии. Оспаривались методические рекомендации министерства промышленности. Ведомство разрешило магазинам не обслуживать покупателей без масок, или, как еще называют, средств индивидуальной защиты. Общественники пытались оспорить эти рекомендации в Генпрокуратуре. Но в надзорном органе сказали, что это лишь рекомендации, и потому не видят необходимости в прокурорском реагировании, пишет интернет-издание «Открытые медиа».

Конфликты из-за того, что покупателю без маски отказывались продавать товары в магазине стали возникать в разных регионах еще летом, к осени их число только увеличивалось. Совсем недавно в Сургуте в одном из магазинов посетитель после перепалки просто вынес товары, так за них и не заплатив. В Магнитогорске одна из покупательниц разбила входную дверь и ее задержала полиция. А в Омске пенсионерка, как писало сетевое издание «Газета.Ру» прямо на кассе разделась и приложил в качестве маски к лицу нижнее белье.

А в Мурманской области скандал на кассе в начале ноября разгорелся уже из-за того, что кассир и администратор магазина отказывались надевать маски.

Ранее суды в ряде регионов, в том числе и в Москве отказали в удовлетворении исков, где оспаривалось в том числе введение масочного режима.

Ведущий юрист Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов предположил в интервью «Эху», что у отдельных граждан могут быть показания не носить маску. Пояснения Верховного суда его не устраивают.

Как люди, строго соблюдающие масочный режим, относятся к тем, кто пренебрегает правилами, выясняла наш корреспондент.

Мнения прохожих разделились – кто-то считает ношение маски личным делом человека, кто-то настаивает на том, что в условиях эпидемии за этим должен быть строгий надзор. Лола, например, работает в магазине. С ее точки зрения, продавцы вправе не обслуживать людей без средств защиты.

Водитель городского автобуса Виталий в принципе не верит в коронавирус, маску носит, но пассажиров делать это не заставляет.

Раиса и Алла стараются сторониться тех, кто не носит маску, и относятся к ним резко негативно.

На вопрос, стоит ли наказывать нарушителей масочного режима штрафами, большинство опрошенных сказали, что это кажется избыточной мерой.

Всеобщий масочный режим в России действует с конца октября. В Москве штрафы за отсутствие средств защиты составляют несколько тысяч рублей.