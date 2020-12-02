Отказ в обслуживании покупателей без масок и перчаток не соответствует закону – юрист

Отказ в обслуживании покупателей без масок и перчаток не соответствует закону. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов.

«Обязывать носить маски на сегодняшний день не коррелирует с действующим законодательством. В этом вопросе, каждый гражданин имеет право обезопасить себя ношением маски или нет, это исключительно его воля и его желание. Что касается отказов в продаже товаров в отсутствие маски — я считаю, здесь имеется факт нарушения. На сегодняшний день в рамках закона о защите прав потребителя никаких поправок не внесено, следовательно, требование отказывать в данном случае – необоснованно», — сказал он.

При этом юрист подчеркнул, что торговые предприятия вынуждены соблюдать требования.

«Продавец обязан просекать нарушения, так как за нарушения им также предписывают штраф. Как следствие они отказывают потребителям, дабы избежать административной ответственности. Учитывая, что есть постановление, есть реальные штрафы, к сожалению, приходятся только подчиняться», — заключил О.Фролов.

Верховный суд РФ вынес решение о том, что предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты.