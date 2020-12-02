Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам Михаэля Шумахера, 21-летний Мик, подписал контракт с Формулой-1. Он дебютирует в гонках в будущем году и станет напарником Никиты Мазепина в команде «Хаас».

Мик Шумахер поблагодарил «Хаас», Феррари и Академию пилотов Феррари за оказанное доверие, он признался, что всегда мечтал о Формуле-1.