Украина намерена бойкотировать неформальную встречу Совета безопасности ООН, в которой ожидается участие ДНР и ЛНР

Украина намерена бойкотировать неформальную встречу Совета безопасности ООН, в которой ожидается участие представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, — сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Встреча, посвященная исполнению Минских соглашений, пройдет по инициативе России. Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Великобритания, Франция, Германия, Эстония и Бельгия, — завил Кулеба агентству Укринформ