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13:32, 02 декабря 2020

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в суде извинился перед родственниками убитых им сослуживцев, он признал вину

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в суде извинился перед родственниками убитых им сослуживцев, он признал вину. При этом он отказался извиняться перед вдовой старшего лейтенанта Даниила Пьянкова.
Согласно показаниям Шамсутдинвоа, Пьянков издевался над ним, не давал спать и заставлял всю ночь учить устав, — сообщает издание Чита.ру.
Шамсутдинов обвиняется в расстреле восьми военнослужащих в войсковой части в Забайкалье в 2019 году. Его дело рассматривает суд присяжных.



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