Народный артист России, актер театра и кино, театральный педагог Борис Плотников скончался в возрасте 71 года. Он был госпитализирован с коронавирусом, — сообщили Интерфаксу в ГИТИСе.

Плотников дебютировал в кино в 1976 году в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение». Также известен по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Дата и место прощания и похорон пока неизвестна.