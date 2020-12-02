В России за сутки умерли 589 зараженных коронавирусом, это максимальный показатель с начала пандемии. Больше всего летальных случаев в Санкт-Петербурге — 82, — сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России коронавирусную инфекцию диагностировали более чем у 25 тысяч человек.