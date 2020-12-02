Песков: Россияне будут обеспечены отечественными вакцинами от коронавируса в приоритетном порядке

Россияне будут обеспечены отечественными вакцинами от коронавируса в приоритетном порядке, — заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не стал отвечать на вопрос, нуждается ли Россия в зарубежных вакцинах.
2020-12-02T13:31:32+03:00
2020-12-02T13:31:32+03:00
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13:31, 02 декабря 2020
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Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…