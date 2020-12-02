Великобритания первой в мире одобрила массовое использование вакцины от коронавируса. Речь идет о разработке американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, — передает ВВС.

Вакцинация начнется на следующей неделе. Власти заказали 40 миллионов доз препарата. Первыми вакцину получат врачи и постояльцы домов престарелых.