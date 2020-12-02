Верховный суд: предприятия торговли вправе отказать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты

Верховный суд России разъяснил, что предприятия торговли вправе отказать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Иск подавал Смоленский Центр права и социологии, который считает, что нарушены права потребителей, однако Верховный суд с истцом не согласился.

Сейчас ношение масок в общественных местах обязательно в большинстве российских регионов.