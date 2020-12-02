В Германии, согласно данным «Бильд», может быть создан фонд для обхода санкций США в отношении Северного потока-2

В Германии, согласно данным газеты Бильд может быть создан фонд для обхода американских санкций в отношении газопровода Северный поток-2. Формально он будет заниматься защитой климата.

В эфире телеканала РБК эксперт Фонда национально-энергетической безопасности Федор Юшков предположил, что эта стратегия может не сработать.

Накануне Федеральное ведомство по судоходству Германии согласовало укладку трубопровода «Северный поток-2» в декабре этого года. Согласно информации регулятора, работы будет вести судно «Академик Черский».