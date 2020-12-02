Совет Федерации добрил закон о Госсовете. Сенатор Андрей Клишас напомнил, чем будет заниматься эта структура.
Возглавлять Госсовет будет президент. В него войдут также премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, главы регионов.
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Совет Федерации добрил закон о Госсовете. Сенатор Андрей Клишас напомнил, чем будет заниматься эта структура.
Возглавлять Госсовет будет президент. В него войдут также премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, главы регионов.
Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…