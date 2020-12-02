Владимир Путин сообщил, что Россия может начать поставки вакцин от коронавируса и их производство в странах ОДКБ

Владимир Путин сообщил, что Россия может начать поставки вакцин от коронавируса и их производство в странах Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, прежде всего речь идет о препарате Спутник, который разработан в Центре имени Гамалеи. При этом Путин напомнил о перспективах и других российских вакцин.