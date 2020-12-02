В Кремле всячески приветствуют распространение и использование русского языка в мире – Песков

Власти Нагорного Карабаха планируют сделать русский язык государственным. В Кремле всячески приветствуют распространение и использование русского языка в мире. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Русский язык в любом случае и в Карабахе используется, и в Армении используется, на русском говорят в Азербайджане, на русском вообще говорят много где в мире в том числе на пространстве бывшего Советского союза. На нем говорят, потому что это удобный язык общения, его по-прежнему изучают. Естественно, мы это всячески приветствуем и готовы дальше способствовать распространению и поддержанию уровня владения русским языком, считаем это своей задачей», — сказал он.

Д.Песков подчеркнул, что установление того или иного языка в качестве государственного – «это внутреннее дело любой страны. Это внутреннее дело и Азербайджана, и Армении».

Пресс-секретарь президента также отметил, что данная тема не является предметом переговоров с Азербайджаном или Арменией.

«Нет, это не является естественно темой переговоров каких-то или темой контактов. Это де факто ситуация, когда на русском говорят и в Азербайджане, и в Армении», — заключил он.