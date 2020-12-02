Врачи и постояльцы домов престарелых первыми получат вакцину от коронавируса в Великобритании. Об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок после того, как британский регулятор первым в мире одобрил использование препарата компаний Pfizer и BioNTech. Уже получено 800 тысяч доз вакцины.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что с помощью вакцины удастся снизить показатели смертности и оживить экономику.