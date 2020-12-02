Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено более 25.300 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем накануне. При этом вновь максимальный показатель летальных исходов. Скончались 589 человек с подтвержденным COVID-19.
2020-12-02T12:31:00+03:00
2020-12-02T13:02:58+03:00
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12:31, 02 декабря 2020
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Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…