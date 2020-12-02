Действующий президент США Дональд Трамп может вскоре объявить о намерении участвовать в следующих выборах – в 2024 году, сообщает телеканал CNN. Пока американский лидер не признал поражения избранному президенту Джо Байдену.

Объявить о готовности баллотироваться на следующих президентских выборах Трамп, как ожидается, может на инаугурации своего соперника 20 января. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного советника главы государства. По его словам, эту тему Трамп обсуждал со своими приближенными. То, что президент выбрал именно эту дату для заявления ранее сообщало NBC News, а также издание The Daily Beast, ссылаясь на осведомленные источники. Оно утверждало, что политик уже обсуждает детали запуска кампании. Сам Трамп на рождественской вечеринке в Белом доме подтвердил желание, если уж не добиться отмены итогов этих выборов, то победить на следующих. Видеозапись выступления попала в распоряжение издания Politico. Многие американские СМИ отмечают, что у Трампа высоки шансы вновь выдвинуться от республиканской партии, даже несмотря на это поражение. Его, кстати, американский лидер так и не признал. Он заявил о фальсификациях и попытался оспорить результаты выборов в нескольких штатах в судах. При этом его администрация начала процесс передачи власти Байдену.

Ранее в Минюст США заявили, что серьезных нарушений в ходе выборов не выявлено. В штабе Трампа ответили, что министерство не проводило реального расследования.