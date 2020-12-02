Вакцина фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech против коронавируса одобрена для применения в Великобритании. Минздрав страны сообщил, что принял рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами.

Вакцинация против коронавируса в Великобритании может начаться уже на следующей неделе.