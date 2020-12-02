Верховный суд разъяснил, что магазины вправе отказывать в обслуживании покупателям без масок. Это связано с законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Оспорить рекомендации министерства промышленности и торговли попытался Смоленский центр права и социологии. Претензии вызвал документ, регламентирующий введение масочного режима в регионах — в частности пункт, гласящий, что посетителя, отказавшегося использовать средства индивидуальной защиты, можно не обслуживать на кассе. Однако Верховный суд этот иск отклонил. В решении, на которое ссылается агентство ТАСС, это мотивировано тем, в условиях распространения коронавирусной инфекции методические рекомендации такого рода направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан и поэтому основания для признания их недействительными нет.

По административной статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации нарушителям масочного режима может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Однако в каждом регионе сумма наказания разная.