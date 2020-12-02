В России зафиксировано максимальное с начала пандемии число смертей от коронавируса за сутки. При этом, согласно официальной статистики, количество заражение постепенно снижается.

Коронавирус за минувшие сутки стал причиной смерти у 589 жителей России. Еще накануне эта цифра была на 20 человек меньше. Таким образом, общее количество умерших в нашей стране с начала пандемии составляет уже более 41,5 тысячи. Число подтвержденных случаев за сутки – более 25,3 тыс. И это ниже максимума, который был зафиксирован на прошлой неделе, когда в пятницу за сутки заболевших оказалось более 27,5 тысяч. В Москве при этом, согласно данным оперативного штаба, отмечается заметное снижение, минимальное число за последнюю неделю. Всего чуть более 5 тысяч. Тем не менее столица все равно остается регионом, где ежедневно выявляют больше всего заразившихся. В Московской области, которая идет третьей – наоборот, сегодня новый максимум: больше 1100 случаев.

Коронавирус подтвердился и у главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, об этом он сам написал в твиттере. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом.