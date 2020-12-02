Совет Федерации одобрил закон о дистанционной работе. Временный перевод сотрудника на удаленку не может превышать шести месяцев. Дистанционная работа возможна только с согласия сотрудника – за исключением чрезвычайных ситуаций. Такой формат работы не должен служить основанием для снижения зарплаты.
2020-12-02T11:32:42+03:00
2020-12-02T11:40:13+03:00
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11:32, 02 декабря 2020
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Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…