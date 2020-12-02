Совет Федерации одобрил закон о дистанционной работе. Временный перевод сотрудника на удаленку не может превышать шести месяцев. Дистанционная работа возможна только с согласия сотрудника – за исключением чрезвычайных ситуаций. Такой формат работы не должен служить основанием для снижения зарплаты.