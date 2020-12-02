Верховный суд России разъяснил, что продавцы могут отказывать в обслуживании клиентам без медицинских масок, если обязательное использование их установлено региональными властями.
Закон о санитарно-эпидемическом благополучии возлагает на граждан обязанность выполнять предписания.
Верховный суд России разъяснил, что продавцы могут отказывать в обслуживании клиентам без медицинских масок
Верховный суд России разъяснил, что продавцы могут отказывать в обслуживании клиентам без медицинских масок, если обязательное использование их установлено региональными властями.