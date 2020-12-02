Только движение по всем направлениям может привести протесты в Белоруссии к результату – экс-посол в Словакии

Только движение по всем направлениям может привести протесты в Белоруссии к результату. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» общественный деятель, экс-посол Республики Беларусь в Словакии Игорь Лещеня.

«Я себя вижу частью протестного движения, но я считаю, что нет одного волшебного метода, чтобы изменить ситуацию. Только движение по всем направлениям может дать какой-то результат. Надо называть вещи своими именами и тогда смотреть, что надо сделать и до каких категорий людей еще надо дойти, чтобы они изменили свое мнение, чтобы они способствовали изменениям в стране», — сказал он.

Экс-посол подчеркнул, что протестам в Белоруссии нужен лидер, причем «не обязательно тот, который выходит на улицу» вместе с протестующими.

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня был уволен со своего поста в августе после того как поддержал протестующих у себя на родине. Дипломат заявил, что в шоке от историй о пытках и избиениях своих сограждан.

В Белоруссии продолжаются протесты с требованием отставки Александра Лукашенко. В минувшие выходные десятки колонн из сотен и тысяч людей с бело-красно-белыми флагам шествовали по разным улицам Минска. Силовики разгоняли акции, как минимум в одном случае против митингующих применен газ. Также протестные выступления прошли в ряде других белорусских городов – в частности, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно.