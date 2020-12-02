Компанию Apple ждут новые судебные разбирательства из-за ряда устаревших моделей iPhone. Европейская организация по защите прав потребителей считает, что производитель намеренно замедлял работу своих устройств.

Судиться с Apple европейское общество потребителей Euroconsumers планирует в четырех странах. Уже сегодня будут поданы иски в Бельгии и Испании, а затем в Италии и Португалии, пишет британская Financial Times. Общая сумма компенсации, которую добиваются истцы — €180 млн. В жалобе говорится о более 3 млн моделей iPhone 6, iPhone 7 и iPhone SE, которые были проданы за последние 6 лет. Ее авторы считают, что Apple намеренно замедляла работу устройств, чтобы заставить их владельцев купить новые. Производитель такие обвинения отвергает. Между тем в США компания уже согласилась заплатить по аналогичным искам почти полмиллиарда долларов, обращает внимание газета. Правда, Apple хотя и пошла на мировое соглашение, но не признала никаких нарушений. Юристы компании говорили, что они просто хотят избежать длительных судебных разбирательств.

Юристы, которые представляют интересы истцов не исключают, что судебные разбирательства могут стартовать и в других европейских странах, добавляет FT.