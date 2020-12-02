Британские власти анонсировали начало вакцинации от коронавируса в стране уже со следующей недели. Препарат от компаний Pfizer и BioNtech был одобрен для использования на территории Соединенного королевства.

Британия стала первой страной, одобрившей препарат американо-немецкого производства. В Минздраве пообещали в ближайшее время разработать рекомендации о приоритетных группах населения, которые должны получить вакцину раньше остальных. Газета The Guardian ранее писала, что власти пока заказали лишь 40 миллионов доз препарата. Этого хватит на 20 миллионов человек — то есть примерно на каждого третьего подданного Соединенного королевства.

В середине ноября компании Pfizer и BioNtech оценили окончательную эффективность своей разработки в 95%. Это значит, что среди тех участников испытаний, кто все-таки заразился коронавирусом, только 5% получили вакцину — остальным добровольцам вводили плацебо.

Предварительно британское правительство заказало еще 100 миллионов доз препарата, разработанного компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Однако он пока проходит испытания.