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11:31, 02 декабря 2020

В России, согласно данным властей, за минувшие сутки скончались 589 человек с коронавирусом

В России, согласно данным властей, за минувшие сутки скончались 589 человек с коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии. При этом новых случаев выявлено меньше чем накануне — чуть более 25 тысяч.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла в изоляцию из-за того, что контактировала с зараженным коронавирусом. Сегодня на заседании верхней палаты парламента было объявлено, что она работает в удаленном режиме, но при этом находится в постоянном контакте со своими подчиненными.

Ранее стало известно, что COVID-19 подтвердился у главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Он написал в Твиттере, что чувствует себя «сносно».



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