Токио выразил протест в связи с размещением на островах Курильской гряды расчетов зенитно-ракетной системы С-300. В пресс-службе МИДа Японии агентству ТАСС сказали, что подобные действия расцениваются как недружественные.

Накануне Министерство обороны сообщило, что расчеты заступили на боевое дежурство. С-300 предназначены для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.