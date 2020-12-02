Следственный комитет намерен опросить более тысячи бывших узников нацистских лагерей по делу о геноциде. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, воспоминания очевидцев должны помочь следователям наиболее точно восстановить события тех лет.

Ранее Новая газета сообщила, что следователи вызывают на допросы пожилых людей. Зачастую родственники отказываются передавать им повестки, считая, что это может подорвать здоровье ветеранов.