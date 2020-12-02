Вакцина фармацевтических компаний Pfizer и БиоНТек против коронавируса одобрена для применения в Великобритании. Минздрав страны сообщил, что принял рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами.

Вакцинация против коронавируса в Великобритании может начаться уже на следующей неделе.

К проведению вакцинации готовятся и во Франции. Президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что прежде всего препарат получат наиболее уязвимые группы граждан, в частности, пожилые в домах престарелых. Он подчеркнул, что максимальное количество граждан постараются привить позднее.

По данным опросов, около 60% французов готовы вакцинироватсья.