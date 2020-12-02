Мосгорсуд сегодня начнет рассматривать апелляцию осужденных по делу «Нового величия» – адвокат

Мосгорсуд сегодня начнет рассматривать апелляцию осужденных по делу «Нового величия». Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Марии Дубовик, фигурантки дела «Нового величия», Максим Пашков.

«Сегодня планируется начало рассмотрения апелляции по существу, но есть информация, что одна из фигуранток Анна Павликова заболела с подозрением на нынешнюю модную болезнь, она находится на изоляции до получения результатов теста, подтвердится это или нет – уже будет ясно в судебном заседании», — сказал он.

Адвокат выразил надежду на объективное рассмотрение дела в Мосгорсуде.

«Мы полагаем, что приговор, который был вынесен Люблинским судом, неправосуден, поскольку на многие вопросы, которые защита поставила перед судом, ответов в приговоре мы не получили. В частности, версия о наличии провокации судом первой инстанции на наш взгляд, не была проверена в полном объеме. Мы надеемся, что суд апелляционной инстанции эту версию все-таки проверит по тем доводам, которые защита представляла», — отметил он.

В частности, М.Пашков подчеркнул, что показания главного свидетеля обвинения вызывают сомнения.

«Мы заявляли, что паспортное имя Руслана Данилова является прикрытием, что этот человек не зарегистрирован по тому адресу, который указан в его анкетных данных. Тем самым, данные о личности основного свидетеля обвинения не установлены, а какая вера есть показаниям лица, данные которого не установлены? Было такое ощущение, что суд первой инстанции боялся это начать проверять, я надеюсь, что апелляция каким-то образом решится это сделать», — заключил адвокат.

Люблинский суд в августе признал фигурантов дела «Новое величие» виновными в организации экстремистского сообщества. Реальные сроки дали трем обвиняемым: Руслан Костыленков получил семь лет колонии общего режима, Петр Карамзин — на полгода меньше, Вячеслав Крюков — шесть лет. Остальных – Анну Павликову, Марию Дубовик, Максима Рощина и Дмитрия Полетаева приговорили условно. Адвокаты не раз отмечали, что в основу дела легли показания, которые дал силовик, внедренный к молодым людям. Именно он придумал название «Новое величие» и предложил обзавестись политической программой движения.

Еще одного фигуранта Павла Ребровского Люблинский суд в конце октября приговорил к шести годам колонии. Его дело рассматривают отдельно от остальных. Вину П.Ребровский сначала признал, получил 2,5 года колонии, но позже от своих слов отказался, так как на него, по его словам, оказывалось давление следователем. Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.