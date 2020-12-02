Организация защиты прав потребителей в Европе подает в суд на компанию Apple в четырех странах ЕС, — сообщает газета Файнэншнл Таймс. Она требует компенсацию в 180 миллионов евро за умышленное замедление работы смартфонов с целью подтолкнуть потребителей к покупке новых.

Претензии касаются более трех миллионов моделей смартфонов Apple, проданных в Бельгии, Испании. Италии, Португалии за последние шесть лет.

Ранее по аналогичным искам в США Apple уже выплатила до 500 миллионов долларов владельцам айфонов.