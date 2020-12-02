Германия, по данным «Бильд», собирается создать специальный фонд для обхода санкций США против Северного потока

Германия, по данным немецкого журнала «Бильд», собирается создать специальный фонд для обхода американских санкций против проекта «Северный поток-2». Строительство газопровода ходят закончить как можно скорее.

В немецкой земле Мекленбург — Передняя Померания уже в ближайшие дни может появиться новый фонд защиты климата. Формально именно ему, как сообщает журнал «Бильд», будут предоставлять свои услуги германские компании, которые работают над «Северным потоком-2». По данным издания, таким образом чиновники планируют обезопасить национальный бизнес от новых санкций Вашингтона, которые должны вступить в силу уже в январе. Источник журнала сказал, что немцы ожидают, будто эта схема позволит и закончить российский государственный проект, и избежать убытков для предпринимателей.

Официально власти ФРГ информацию о создании нового фонда защиты климата еще не комментировали.

По первоначальному плану газопровод должен был заработать в 2019-ом году, но в прошлом декабре работы были приостановлены из-за санкций. На минувшей неделе в компании Nord Stream 2 AG объявили, что строительство закончено уже более чем на 90 процентов и возобновить его собираются до конца года.

«Северный поток-2» строится с 2016-ого года. Газопровод должен будет связать Россию и Германию в обход Польши и стран Балтии.