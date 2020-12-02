Китайский космический аппарат начал собирать грунт на поверхности Луны. Зонд под названием «Чанъэ-5» накануне совершил успешную посадку на видимой стороне спутника Земли.

Процесс сбора так называемого реголита — обломков лунных пород и минералов — займет несколько дней. Как сообщает Китайская национальная космическая корпорация, беспилотная станция «Чанъэ-5»” должна пробурить отверстие глубиной около двух метров и собрать два килограмма породы, которая затем будет помещена в вакуумный контейнер и отправлена на Землю. В том случае, если все пойдет по плану, ученые впервые за почти полвека получат в свое распоряжение ценный лунный материал для исследований. Как ожидается, образцы грунта позволят получить более полное представление о вулканической активности на спутнике Земли, а также помогут подготовить проект научно-исследовательской базы.

«Чанъэ-5» должна была отправиться на Луну еще три года назад. Однако запуск несколько раз переносили.