Российская ракета-носитель Союз успешно вывела на орбиту спутник, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам. Запуск был произведен с космодрома во французской Гвиане. Спутник предназначен для наблюдения за поверхностью земли в интересах вооруженных сил. Запуск откладывался несколько раз.