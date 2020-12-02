Российская ракета-носитель Союз успешно вывела на орбиту спутник, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам. Запуск был произведен с космодрома во французской Гвиане. Спутник предназначен для наблюдения за поверхностью земли в интересах вооруженных сил. Запуск откладывался несколько раз.
2020-12-02T10:02:51+03:00
2020-12-02T10:03:38+03:00
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10:02, 02 декабря 2020
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Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…