Единым поставщиком вакцин от коронавируса в России может стать структура банка «Сбер», пишет газета «Ведомости». По оценкам специалистов, такой поставщик сможет зарабатывать до 7,5 млрд. рублей в год.

Наделить компанию «Иммунотехнологии» статусом единого поставщика препаратов для профилактики коронавируса еще в ноябре, по данным «Ведомостей», предложил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В письме премьеру Михаилу Мишустину, которое оказалось в распоряжении издания, глава ведомства пишет, что у структуры «Сбера» есть необходимые возможности, чтобы удовлетворить нужды госзаказчиков. С замечаниями выступило министерство финансов, но какими именно, источник издания не уточняет. Сама компания, согласно базе данных, была зарегистрирована только в мае. Эксперты обращают внимание, что есть и другие желающие, которые тоже пытаются добиться статуса единого поставщика. Некоторые уже давно обслуживают госзаказ, в то время как у «Иммунотехнологий» нет собственного производства и логистики. Собеседник, знакомый с планами компании уверяет, что компания нашла логистических партнеров в регионах и начала строить распределительный центр в Московской области. Ни в правительстве, ни в «Сбере», ни в «Иммунотехнологии» эту публикацию пока не комментировали.

Россия планирует провести сегодня презентацию своей вакцины от коронавируса «Спутник V» в Организации объединенных наций. Она запланирована на 17.30.