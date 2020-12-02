Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заразился коронавирусом

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом. Кудрин написал об этом в Твиттере. Он сообщил, что чувствует себя «сносно» и пожелал всем беречь себя.
2020-12-02T09:51:02+03:00
2020-12-02T10:08:37+03:00
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09:51, 02 декабря 2020
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Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…