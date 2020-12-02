Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что первый человек сможет высадиться на Марсе через 6 лет. По его словам, при благоприятных условиях это может произойти даже через четыре года.

Маск подчеркнул, что его компания попытается отправить беспилотный корабль на Марс в 2022 году.