Действующий президент США Дональд Трамп допустил участие в выборах президента в 2024 году. По крайней мере, об этом сообщает издание «Политико», ссылаясь на видеозапись, сделанную во время одного из мероприятий в Белом доме.

Также Трамп в течение нескольких недель в частном порядке говорит советникам, что обдумывает следующую президентскую кампанию. Не исключено, что он официально об этом расскажет в ближайшие недели.