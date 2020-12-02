Туроператоры по данным Российской газеты начали продавать путевки в санатории на курсы реабилитации после коронавируса. Как утверждает издание, специальную программу предлагают около 10% лечебных учреждений.

Спрос на такие туры в коцне ноября уже вырос на 20%. В среднем путевка на три недели будет стоить около 100 тысяч рублей на человека.