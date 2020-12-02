Краснодар и Зенит продолжают борьбу за участие в Лиге Европы

Краснодар и Зенит, которые потеряли шансы на выход из группы футбольной Лиги Чемпионов продолжают борьбу за участие в Лиге Европы.

Для того, чтобы попасть в весеннюю часть евросезона российским командам надо занять хотя бы третье место в своей группе. И Зенит, и Краснодар играют с прямыми конкурентами. Краснодар принимает французский Ренн, с которым набрал одинаковое количество очков. Все остальные матчи обе команды проиграли, а встречу между собой свели вничью. По сути, победа гарантирует доившемуся ее третью строчку, а ничья оставляет варианты. Краснодар мог набрать и больше очков, но потеря концентрации в концовках лишила команду такой возможности. Зенит попытается зацепиться за третье место, которое пока принадлежит бельгийскому Брюгге. У питерского клуба на три очка меньше и даже ничейный исход бесповоротно заканчивает европейскую кампанию, которая и без того признается провальной. Огромные по нынешним временам средства, потраченные специально под Лигу Чемпионов результата не принесли.



Телеканал Матчт ТВ последовательно покажет оба матча Лиши Чемпионов с участием российских команд. В 20.00 начнется трансляция встречи Краснодар – Ренн, а в 23 часа можно будет увидеть игру Брюгге – Зенит.