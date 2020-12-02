МВД предлагает допускать к экзамену на водительские права с 16 лет. Сейчас это можно делать только с 17.

В полиции считают, что россияне уже в возрасте шестнадцати лет должны иметь возможность сдать экзамен на водительское удостоверение, если один из родителей или других законных представителей несовершеннолетнего заранее дал на это письменное согласие. Как отмечается в документе, который МВД опубликовало на сайте нормативных правовых актов, оно должно быть официально заверено. Предполагается, что эти правила могут вступить в силу 1 апреля следующего года.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что МВД выступает за то, чтобы прописать в административном регламенте понятие о водителе-наставнике. То есть теоретически, это позволит закрепить правило, согласно которому несовершеннолетний с водительским удостоверением сможет управлять автомобилем, если рядом с ним в это время будет сидеть взрослый, который имеет права категории «В» или «В1».

Законопроект о вождении с 17 лет МВД направило в правительство еще в первой половине ноября. Пока что реакции на него не было.