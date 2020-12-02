Мосгорсуд сегодня должен рассмотреть апелляцию на приговор фигурантам дела Нового величия, признанных виновными в создании экстремистского сообщества. Ранее было судебное заседание было отложено в связи с тем, что осужденные должны были получить дополнительное время для ознакомления с материалами дела.

В августе суд приговорили семерых фигурантов дела к наказанию от 4 лет лишения свободы условно до 7 лет колонии. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.