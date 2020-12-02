В России впервые с начала кризиса, по данным газеты РБК, сократился оборот наличных. В ноябре он снизился почти на 42 миллиарда рублей. В последний раз изъятие денег из обращения наблюдалось в январе, а начиная с марта оборот наличных рос повышенными темпами.
2020-12-02T09:02:45+03:00
2020-12-02T09:16:24+03:00
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09:02, 02 декабря 2020
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Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…