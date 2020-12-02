В России впервые с начала кризиса, по данным газеты РБК, сократился оборот наличных. В ноябре он снизился почти на 42 миллиарда рублей. В последний раз изъятие денег из обращения наблюдалось в январе, а начиная с марта оборот наличных рос повышенными темпами.